Monreale, Salvo Porrovecchio sarà ancora il Garante dei diritti dei disabili

Una determina sindacale ne rinnova l’incarico biennale, a titolo gratuito

MONREALE, 9 agosto – Sarà ancora il dottor Salvo Porrovecchio (nella foto) il garante dei diritti delle persone con disabilità per il comune di Monreale. Lo stabilisce una determina del sindaco, Alberto Arcidiacono, che conferisce l’incarico al medico per i prossimi due anni.

Il ruolo, che sarà svolto a titolo gratuito, come afferma il provvedimento, consente di “assicurare un punto di riferimento per tutti quei soggetti che sono domiciliati o residenti nello stesso Comune, per la tutela dei loro diritti e degli interessi individuali o collettivi in materia di disabilità, attraverso mirate azioni, in conformità a quanto stabilito in materia dalla legislazione statale e regionale”.

Salvo Porrovecchio, gastroenterologo in pensione presso il Maurizio Ascoli di Palermo, è persona di grande spessore umano e professionale e vanta una lunga esperienza nel settore, avendo ricoperto questo ruolo nel comune di Monreale già da una decina d’anni.

In Sicilia, il Garante per i diritti delle persone con disabilità rappresenta una figura di riferimento fondamentale per chi vive una condizione di fragilità. Il suo compito principale è vigilare affinché vengano rispettati i principi di dignità, libertà e autonomia sanciti dalla normativa regionale e nazionale.

Non si tratta, in pratica, solo di difendere diritti già acquisiti, ma anche di promuovere nuove opportunità di partecipazione sociale, scolastica e lavorativa, incoraggiando politiche attive e iniziative che rendano la comunità più accessibile e accogliente.

Il Garante ha anche un ruolo chiave nella lotta alle discriminazioni: la legge offre, infatti, strumenti concreti per agire contro qualsiasi comportamento, diretto o indiretto, che limiti la libertà o violi la dignità di una persona per motivi legati alla disabilità.

Un altro aspetto cruciale della sua missione è garantire trasparenza e informazione. Il Garante, infatti, contribuisce a far sì che i cittadini possano conoscere in maniera chiara e tempestiva tutti i servizi e le agevolazioni disponibili, facilitando il contatto con le amministrazioni e fungendo da ponte tra famiglie, enti pubblici e privati.

In sintesi, il Garante non è solo un difensore dei diritti, ma anche un promotore di inclusione, un facilitatore di informazioni e un alleato concreto per la piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita della comunità.