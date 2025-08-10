Tragedia a Mondello, muore il monrealese Simone La Torre: cade dal gommone e finisce sull’elica

Il giovane sarebbe stato risucchiato dal vortice delle eliche del motore

PALERMO, 10 agosto – Un pomeriggio di svago in mare si è trasformato in tragedia a Mondello. A perdere la vita è stato Simone La Torre, 23 anni, originario di Monreale, vittima di un drammatico incidente nautico avvenuto nelle acque della borgata marinara di Palermo.

Secondo una prima ricostruzione della Capitaneria di porto, il giovane si trovava a bordo di un gommone di circa nove metri insieme a un gruppo di sette-otto amici. Simone era a cavalcioni su uno dei due tubolari quando, per cause ancora da chiarire, ha perso l’equilibrio cadendo in acqua. In pochi istanti è stato risucchiato verso le eliche del motore, riportando gravissime ferite al torace.

Gli amici, resisi conto della gravità della situazione, hanno immediatamente condotto il gommone verso il molo vecchio, di fronte a piazza di Mondello, dove li attendeva già un’equipe del 118, allertata in precedenza. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione, per il giovane non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti polizia, guardia di finanza e capitaneria di porto. Il gommone, risultato noleggiato, è stato posto sotto sequestro. La Procura di Palermo ha aperto un fascicolo e disposto l’ascolto dei presenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto. Il medico legale ha effettuato l’ispezione cadaverica e non si esclude che venga disposta l’autopsia.

La notizia della morte di Simone La Torre ha scosso profondamente la comunità di Monreale, dove il giovane era molto conosciuto e apprezzato.