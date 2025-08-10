Simone La Torre, un ragazzo al quale tutti volevano bene

Disponibile ed altruista: così lo descrivono gli amici

MONREALE, 10 agosto – Poteva essere considerato a tutti gli effetti un “gigante buono”. Un ragazzone grande e robusto ed allo stesso tempo disponibile ed altruista. Così, chi lo conosceva, descrive Simone La Torre, il giovane di 23 anni, morto tragicamente ieri a Mondello.

Un ragazzo, sempre disponibile e pronto a farsi carico dei problemi degli altri e, forse anche per questo motivo, ben voluto a sempre circondato da amici.

Simone lavorava nell’azienda edile del padre Nino, grazie alla quale la sua famiglia andava avanti. La notizia della scomparsa del ragazzo ha lasciato senza fiato la comunità monrealese: tanto per l’atrocità dell’accaduto, quanto perché tutti stimavano il giovane e la sua famiglia. Gente per bene che sa che per vivere occorre lavorare onestamente.

Ieri, dopo la tragedia di Mondello, la famiglia è stata avvisata dalle forze dell’ordine, sprofondando in un doloro incommensurabile.

Per lunghe ore i familiari sono stati al porticciolo della borgata marinara, poi alla Capitaneria di Porto, cercando di capire cosa fosse effettivamente successo. Le procedure sono andate avanti fino a notte fonda, poi, il magistrato di turno, che comunque ha aperto un fascicolo, ha deciso di restituire il corpo ai familiari.

Le indagini, però, dovranno tentare di accertare l’esatta dinamica dei fatti ed anche se si sia in presenza di qualche negligenza che potrebbe essere stata fatale a Simone. Frattanto tutti gli occupanti del gommone son stati ascoltati dagli inquirenti, raccontando cosa sia successo.

Domani, infine, sarà il giorno delle esequie, che saranno celebrate alle 15 nella chiesa di Santa Teresa a Monreale.