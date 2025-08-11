Lacrime e dolore per l’ultimo saluto a Simone La Torre

Centinaia di persone hanno preso parte alle esequie nella chiesa di Santa Teresa. LE FOTO

MONREALE, 11 agosto – Oggi pomeriggio Monreale si è stretta attorno alla famiglia di Simone La Torre per l’ultimo saluto.

Un lungo applauso e il fragore dei motori hanno accompagnato la bara all’uscita dalla chiesa, in un omaggio che ha unito lacrime e rumore, proprio come avrebbe amato il giovane, appassionato di moto.

La tragedia era avvenuta sabato scorso, durante un’escursione in gommone nello specchio d’acqua di Mondello. La notizia della sua morte ha scosso profondamente amici e conoscenti, che oggi si sono riversati in massa nella chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù. Nonostante le sue ampie navate, il luogo di culto si è presto riempito oltre la capienza, mentre fuori, sotto il sole rovente, altri attendevano in silenzio.

A celebrare la messa è stato don Piergiorgio Pizzo, parroco della chiesa di San Giuseppe ad Aquino, frazione dove Simone viveva con la famiglia. Nelle sue parole, un invito a stringersi alla fede per affrontare l’ingiustizia di una vita spezzata troppo presto: «Gesù lo ha preso per mano – ha ricordato – e la Madonna, di cui presto celebreremo l’Assunzione, ci aiuti a sopportare questo dolore enorme».

Il momento più toccante è arrivato con gli interventi dei cugini Chiara, Peppe, Sara e Vincenzo, che hanno letto una lettera ricca di ricordi, chiamandolo con il soprannome affettuoso di “Pumba”. Il cugino Daniele ha aggiunto parole di amore e rabbia: «Aveva tanta voglia di vivere. Adesso chiediamo di sapere la verità su come sono andate le cose».

Quando il feretro ha lasciato la chiesa, una cinquantina di motociclisti ha acceso e fatto ruggire i propri mezzi, trasformando il sagrato in un coro di motori, ultimo saluto a un ragazzo che aveva fatto delle due ruote una delle sue più grandi passioni.

Le indagini, frattanto proseguono: toccherà agli inquirenti se la tragedia sia da addebitare solo ad una tragica fatalità o e se vi siano state delle imprudenze o colpose negligenze che possano avere portato a far perdere l’equilibrio a Simone, facendolo arrotare dalle eliche del gommone nel mare di Mondello.