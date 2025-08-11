Scuola senza barriere: domande aperte per il trasporto scolastico a Monreale

Pubblicato l’avviso per l’anno scolastico 2025-26

MONREALE, 11 agosto – Il Comune di Monreale ha pubblicato l'avviso per il servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2025/2026, dedicato agli alunni con disabilità.

L'iniziativa, presentata dall’assessore alla solidarietà sociale Riccardo Oddo (nella foto) e dal dirigente Pietrantonio Bevilacqua, è finanziata grazie a un decreto interministeriale del 18 dicembre 2024 e mira a supportare fino a un massimo di 18 studenti residenti a Monreale nel loro percorso da e per la scuola.

"Questo servizio è fondamentale per garantire una migliore qualità della vita agli alunni con disabilità e alle loro famiglie" ha dichiarato l'assessore Oddo. "Siamo convinti che l'inclusione passi anche attraverso il supporto concreto e quotidiano, e questo servizio di trasporto rappresenta un passo importante in questa direzione."

Il servizio sarà attivo da ottobre 2025 a giugno 2026 ed è rivolto a studenti con invalidità certificata ai sensi della Legge 104/92, art. 3 comma 1 o comma 3, che frequentano la scuola dell'infanzia, la scuola primaria o la scuola secondaria di primo grado.

Le domande possono essere presentate attraverso la piattaforma dedicata Servizi Sociali WEB, disponibile sul sito del Comune di Monreale nella sezione "AVVISI" o direttamente al link: https://www.servizisocialiapp.it/#/notice.

Per accedere al servizio, i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale dovranno compilare la domanda e allegare la seguente documentazione:

* Documento d'identità del richiedente e del beneficiario

* Copia della certificazione ai sensi della Legge 104/92

* Certificazione ISEE in corso di validità

* Attestato di frequenza o iscrizione rilasciato dalla scuola

* Autocertificazione della composizione del nucleo familiare

In caso di un numero di richieste superiore ai 18 posti disponibili, verrà stilata una graduatoria basata sul valore ISEE.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare gli uffici ai numeri 091/6564304, 091/6564303 o 091/6564310.

Contatti:

Ufficio Servizi Sociali

Tel. 091 6564303-304

Email: servizisociali@comune.monreale.pa.it

PEC: promozioneterritorio.monreale@pec.it