Tragedia di Mondello, chi c’era alla guida del gommone al momento della caduta di Simone?

I dubbi della Capitaneria di Porto già trasmessi alla Procura della Repubblica

PALERMO, 12 agosto – Al momento della caduta in mare di Simone La Torre, alla guida del gommone potrebbe esserci stato un altro ragazzo, privo della patente nautica necessaria per condurre un mezzo con motore superiore ai 40 cavalli.

È questo uno degli elementi su cui si concentrano le indagini della Procura dopo la tragedia avvenuta sabato scorso al largo di Mondello, costata la vita al ventitreenne monrealese. Il giovane era in gita con altri sette amici quando, secondo le prime ricostruzioni, è finito in acqua e si è avvicinato pericolosamente al motore acceso, venendo colpito mortalmente dall’elica al torace e a una gamba.

Le ipotesi al vaglio degli inquirenti sono diverse: una manovra improvvisa da parte di chi conduceva il natante, una spinta involontaria forse per gioco o, come riferito dai testimoni, la perdita di equilibrio causata da un’onda mentre Simone era seduto a cavalcioni sul bordo del gommone. La Capitaneria di porto ha completato la raccolta della documentazione, inviando alla Procura i verbali dei sette ragazzi presenti, tutti coetanei della vittima, che hanno descritto la vicenda come un drammatico incidente.

Dai primi accertamenti sarebbero emerse alcune irregolarità: il numero di persone a bordo sarebbe stato superiore al consentito e, benché il mezzo fosse stato preso a noleggio da un amico in possesso di regolare patente, al momento dell’incidente la guida sarebbe stata affidata a un giovane senza abilitazione. Un dettaglio rilevante, poiché il gommone non era stato noleggiato con conducente, ma locato: una differenza che, spiegano dalla Capitaneria, comporta che chi si mette al timone assume su di sé la piena responsabilità, anche penale, in caso di incidenti.

Erano circa le 17 quando, a sette miglia dalla costa, Simone è caduto in mare. I compagni hanno subito spento il motore e si sono tuffati per riportarlo a bordo, lanciandosi poi in una corsa disperata verso il molo di Mondello e allertando i soccorsi. Ma la grave emorragia non ha lasciato scampo al giovane, e ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.

La Procura ha disposto l’esame medico legale esterno, ritenuto sufficiente per chiarire le cause del decesso, e ha autorizzato la restituzione della salma ai familiari. Ieri, come abbiamo narrato in un articolo precedente, a Monreale si sono svolti i funerali nella chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù.