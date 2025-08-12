Il Comune di Monreale e l'Università Telematica IUL insieme per i tirocini formativi

La convenzione sottoscritta avrà durata quinquennale

MONREALE, 12 agosto – Il Comune di Monreale ha approvato una convenzione con l’Università Telematica degli Studi IUL di Firenze per promuovere l’attivazione di tirocini di formazione e orientamento.

L’iniziativa, formalizzata con una recente delibera della Giunta presieduta da sindaco Alberto Arcidiacono ha l’obiettivo di offrire agli studenti universitari un’importante opportunità per mettere in pratica le conoscenze acquisite e facilitare il loro ingresso nel mondo del lavoro.

La convenzione, che avrà una durata di 5 anni, permetterà agli studenti iscritti ai corsi di laurea dell'Università IUL di svolgere i propri tirocini all'interno delle strutture comunali di Monreale. Questo percorso formativo è stato pensato per integrare e completare il loro percorso di studi, fornendo un'esperienza pratica e concreta che possa orientare le loro future scelte professionali. .L’iniziativa rappresenta un passo importante per il Comune di Monreale nell'ottica di supportare la formazione dei giovani e di aprire le proprie porte alla collaborazione con le istituzioni universitarie.

L'assessore alla Pubblica istruzione Patrizia Roccamatisi ha dichiarato: "Questa convenzione rappresenta un passo fondamentale per il nostro Comune. Crediamo fermamente che offrire ai giovani l'opportunità di un'esperienza pratica e formativa all'interno delle nostre strutture sia un investimento prezioso per il loro futuro e per l'intera comunità. Siamo felici di collaborare con un'istituzione di prestigio come l'Università Telematica IUL, unendo le forze per sostenere concretamente la crescita professionale degli studenti e rafforzare il legame tra il mondo accademico e quello del lavoro".