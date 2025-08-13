Il Comune entra nella “Rete dei Musei Comunali della Sicilia”

A rappresentare la città sarà il Museo Multimediale “La Fabbrica di Guglielmo II”

MONREALE, 13 agosto – Il Comune aderisce ufficialmente alla “Rete dei Musei Comunali della Sicilia”, progetto promosso da ANCI Sicilia per mettere in sinergia musei e spazi espositivi dell’Isola.

A rappresentare la città sarà il Museo Multimediale “La Fabbrica di Guglielmo II”, che entrerà in un circuito regionale già composto da oltre 200 musei di 98 Comuni.

L’obiettivo della rete è rafforzare la collaborazione tra le realtà museali, valorizzare il patrimonio storico e artistico, promuovere attività didattiche e turistiche e sostenere anche i musei minori. L’adesione non comporta oneri economici per l’Ente, ma garantirà maggiore visibilità e nuove opportunità di promozione.

“Un passo importante – sottolinea l’amministrazione – per far conoscere e valorizzare il nostro patrimonio culturale, aprendolo a un pubblico sempre più vasto.”

Secondo quanto riportato nella delibera di giunta, l’iniziativa consentirà di integrare il museo con i servizi comunali dedicati al turismo, alla formazione e all’ambiente, partecipare a eventi e mostre itineranti, condividere materiali informativi sul portale regionale e prendere parte a giornate promozionali con apertura gratuita o a prezzo ridotto. L’amministrazione si impegnerà anche a fornire dati e materiali per le campagne di comunicazione e a collaborare alle attività formative e di coordinamento previste dalla rete.