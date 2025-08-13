L'eccellenza della ceramica di Monreale in vetrina a Fiumicino

L'arte de "Il Bisanzio" conquista l'aeroporto romano

ROMA, 13 agosto - Dopo il successo riscosso a Catania e Palermo, Lagardère Travel Retail porta l'eccellenza del Made in Sicily all'aeroporto di Fiumicino con un evento speciale dedicato all'artigianato e alla tradizione.

Nelle giornate di giovedì 8 e venerdì 9 agosto, i visitatori e il personale di Aelia Duty Free (Terminal 1) hanno avuto l'opportunità di immergersi nella storia e nella cultura siciliana grazie al brand Il Bisanzio.

L'evento, curato nei minimi dettagli, ha visto come protagonisti i maestri Gaetano e Saverio Ferraro, affiancati dal coordinatore eventi Mario Micalizzi. I tre, portavoce del marchio Il Bisanzio, hanno offerto al pubblico dimostrazioni pratiche e teoriche sulla lavorazione della ceramica, mettendo in luce l'abilità e la passione che si celano dietro ogni pezzo.

Protagoniste assolute della scena sono state le iconiche pigne e teste di moro in maiolica, simboli inconfondibili della Sicilia. Ogni creazione racconta una storia millenaria, erede di influenze culturali arabe e normanne che hanno reso la ceramica siciliana famosa in tutto il mondo per la vivacità dei suoi colori e la precisione dei suoi dettagli.

Per la città di Monreale, la cui tradizione ceramica e musiva è un punto di riferimento, è un grande motivo di orgoglio vedere una sua eccellenza artigiana conquistare un palcoscenico così prestigioso. Il successo de Il Bisanzio non è solo il trionfo di un'azienda, ma la testimonianza della vitalità e della qualità del lavoro che portano avanti con dedizione.

"Ci complimentiamo con i maestri Gaetano e Saverio Ferraro e con tutto il team de Il Bisanzio per questo importante traguardo," ha dichiarato il Sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono. "È un vanto per la nostra città e per tutta la Sicilia vedere la nostra storia e la nostra arte apprezzate e celebrate in uno dei principali scali aeroportuali italiani. Questa iniziativa non solo valorizza l'artigianato locale, ma rafforza il legame tra le nostre tradizioni e il mondo intero."

Con questa iniziativa, Lagardère Travel Retail ribadisce il suo impegno nel valorizzare il Made in Italy e nel connettere il viaggiatore internazionale con le eccellenze del nostro territorio. Il marchio Il Bisanzio, sinonimo di eleganza e tradizione, trova così il suo spazio tra le più prestigiose aziende italiane, offrendo ai passeggeri un assaggio autentico della cultura e della passione che rendono unico l'artigianato del nostro Paese.

L'azienda Lagardère Travel Retail continuerà a promuovere iniziative simili, convinta che il Made in Italy sia un patrimonio di innovazione, professionalità, storia e cultura da condividere con il mondo.