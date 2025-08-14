Monreale, a «Villa Savoia» una nuova agenzia dell’Inps: adesso c’è l’ufficialità

Il Comune cede in affitto all’ente previdenziale lo storico edificio

MONREALE, 14 agosto – Adesso è arrivata l’ufficialità. Lo storico edificio comunale “Villa Savoia” viene ceduto in locazione all’Inps per ospitarvi la sede dell’agenzia di “Palermo Sud”.

Secondo gli accordi definiti fra le due amministrazioni interessate e sulla base di quanto indicato dallo schema contrattuale approvato dal dirigente Pietroantonio Bevilacqua, la durata dell’affitto sarà di sei anni, con rinnovo tacito di sei anni in sei anni. Per quanto riguarda l’importo del canone locativo, la somma stabilita è di 50.570 euro all’anno, che su base mensile corrispondono sostanzialmente a poco più di 4.200 euro.

Nel contratto è inserita una clausola in base alla quale l’amministrazione comunale avrà la possibilità di utilizzare lo spazio antistante l’ingresso dell’edificio, in orari e giorni non lavorativi, per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi pubblici.

Il portavoce del movimento “Il Mosaico”, Roberto Gambino, si è di recente espresso con chiarezza contro la decisione di cedere all’Inps la struttura di via Benedetto D’Acquisto, dichiarando: «È una scelta che non abbiamo condiviso per ovvi (ma non per tutti) motivi storici, culturali e socio-economici; la vocazione del Savoia è altra». E aveva anche ricordato che si tratta di «una proposta avanzata dal sindaco, in sede di maggioranza, già nel 2022 e che, eccetto il nostro movimento, aveva ricevuto il via libera da parte di tutte le forze politiche che sostenevano all’epoca la giunta Arcidiacono».

Sulla vicenda, da parte degli esponenti degli altri gruppi e partiti di maggioranza non si registra alcuna presa di posizione: chi tace, si sa, acconsente.