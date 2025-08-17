Maltempo, un albero si abbatte su una macchina lungo la SP57

Ieri sera un violento nubifragio nella zona del Palermitano

MONREALE, 17 agosto – Ancora un albero spezzato e precipitato, ancora paura sulla SP57, la strada che collega Palermo a San Martino delle Scale, a causa del forte maltempo che si è abbattuto ieri sera sul Palemitano.

Poco dopo le 21,30 di ieri, infatti, l’hinterland del capoluogo è stato teatro di un forte nubifragio, una vera e propria bomba d’acqua, della durata di poco meno di mezz’ora, che non ha tardato a provocare danni.

Uno di questi è stato quello di un albero spezzato per le intemperie e rovinato su una macchina che si trovava nei pressi, come testimonia la foto a corredo di questo articolo.

Per il resto, il circondario, soprattutto per quel che riguarda la rete stradale, si è trasformato in una serie di torrenti che hanno resto particolarmente difficile la circolazione veicolare.

Si è verificato pure un parziale black-out della rete dati di alcuni operatori telefonici, che hanno reso i cellulari offline per circa un’ora.