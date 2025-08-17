In espletamento la gara per la piattaforma di trattamento dei rifiuti a Corleone

Il grande impianto sarà utilizzato anche dal Comune di Monreale

MONREALE, 17 agosto – È in avanzata fase di espletamento la gara europea indetta per la piattaforma integrata per il trattamento dei rifiuti che sorgerà nell’area artigianale di Corleone.

La procedura viene gestita da Invitalia, agenzia governativa interamente partecipata dal ministero dell’Economia e delle Finanze, e riguarda l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori; lo scorso 6 agosto è scaduto il termine per la presentazione delle offerte, alla cui valutazione provvederà ora un’apposita commissione, pervenendo all’aggiudicazione dell’appalto.

L’impianto sarà realizzato in un terreno di contrada Frattina esteso circa sette ettari; potrà ricevere e trattare fino a 70.000 tonnellate di rifiuti all’anno e sarà utilizzato dai comuni che fanno parte della S.R.R. Palermo Provincia Ovest e, quindi, anche da Monreale.

L’intervento, per il quale è preventivato un costo globale di quasi 31 milioni di euro, nel 2023 è stato ammesso a finanziamento nell’ambito della Missione 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza; l’amministrazione comunale corleonese si è fatta carico della quota non coperta dai fondi comunitari, assumendo con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di 4,3 milioni di euro.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori è stato predisposto dagli ingegneri Valentina Messina della S.R.R. e Massimo Grizzaffi del Comune di Corleone, avvalendosi della collaborazione tecnica della società “Delta Emme” di Palermo.

Nella nuova piattaforma saranno selezionati e trattati i rifiuti differenziati da inviare ai consorzi di filiera (vetro, carta e cartone, plastica, legno), i cosiddetti ingombranti e l’organico, da cui sarà possibile ricavare sia biometano che fertilizzante ad uso agricolo; all’interno ci sarà inoltre una “stazione di trasferenza” per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti indifferenziati, destinati al successivo trasporto presso idonei impianti di trattamento meccanico-biologico.

La funzionalità della struttura sarà garantita da un gruppo di lavoro formato da 15 operatori e 5 impiegati amministrativi; secondo le previsioni progettuali, i lavori dovranno essere ultimati dall’impresa che risulterà aggiudicataria dell’appalto entro 275 giorni dalla relativa consegna.