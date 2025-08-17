Si è spenta Benedetta Di Verde, storica preside della scuola Guglielmo

È stata un grande esempio di dedizione al lavoro. Aveva 92 anni

MONREALE, 17 agosto – Lutto nel mondo della scuola monrealese: ieri sera all'età di 92 anni si è spenta Benedetta Di Verde o come tutti la chiamavano "la preside della Guglielmo".

Chi ha avuto il privilegio di conoscerla sa che "Bina", come la chiamavano in tanti, è stata sempre una instancabile lavoratrice, una impareggiabile mamma di 7 figli, nonna di 9 nipoti ma soprattutto un esempio di saggezza, bontà e dedizione al lavoro.

Amata e rispettata da tutti, ha trasmesso ed insegnato veri e sani principi tra cui l'amore per il prossimo, l'assistenza ai più bisognosi ed il rispetto delle regole.

La sua memoria vivrà per sempre nel cuore di familiari, amici, colleghi e conoscenti. L’estremo saluto la sarà dato martedì 19 agosto, alle ore 10 presso la chiesa di San Castrense.

Alla famiglia Di Verde-Giordano le condoglianze più sentite da tutto lo staff di MonrealeNews.