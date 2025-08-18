Pippo Baudo e Pino Giacopelli, un’amicizia durata una vita

L’amicizia personale fra Pippo Baudo e mio padre, durata per quasi sei decenni, nacque nella metà degli anni ’50 del secolo scorso, quando l’allora sconosciuto presentatore catanese, cercando di affermarsi nel mondo dello spettacolo, faceva la classica gavetta esibendosi nelle popolari “feste di piazza” che si tenevano un po’ in tutta la Sicilia.

Il futuro “Pippo nazionale” in quel periodo venne più volte qui a Monreale in occasione di varie manifestazioni canore e di intrattenimento, consolidando il legame con mio padre, al quale chiese anche di agevolarlo e sostenerlo nel suo tentativo (andato poi a buon fine) di approdare alla Rai.

Alla fine del 1958 Baudo inviò al suo amico Pino una lettera dattiloscritta che ho custodito con cura e che sinora ho mantenuto riservata; mi permetto di renderla pubblica soltanto adesso, dopo la sua scomparsa, a testimonianza e nel ricordo di un sincero, lungo e ininterrotto rapporto amicale che ha unito due siciliani che condividevano l’interesse per la cultura e per l’arte.

Questo è il testo integrale della missiva:

Carissimo Pino

ti ringrazio sentitamente per il gentile pensiero avuto nei miei confronti inviandomi alcune copie del tuo ottimo periodico. Tutto ciò testimonia una forse eccessiva stima nei miei riguardi.

Non so come la spunterò in questo tentativo personale diretto al mio lancio artistico, ma comunque vada mi resterà il piacere e la gioia di avere intrecciato delle amicizie, come la tua, che mi onorano.

Come tu sai sto tentando in tutte le maniere di incunearmi alla R.A.I. di Catania perché penso che ciò sarebbe un ottimo passo avanti, ed al riguardo ho già disturbato te per ottenere appoggi nei confronti del direttore di Radio Palermo Ing. Russo.

Se ti è possibile cerca di interessarti. Intanto sarei felice di leggerti anche per sapere quali sono i tuoi programmi futuri.

Ringraziandoti sempre per tutto quello che farai per me, abbiti un caloroso abbraccio.

5.11.1958

Pippo