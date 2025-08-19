Monreale, approvato l’accordo quadro per la manutenzione di reti idriche e fognarie

Stanziamento da 63 mila euro interamente finanziato da AMAP

MONREALE, 19 agosto – La Giunta comunale ha approvato all’unanimità l’accordo quadro con un unico operatore economico per la manutenzione periodica delle condotte idriche e delle reti fognarie per l’annualità 2025.

L’intervento, dal valore complessivo di 63 mila euro, sarà interamente finanziato da AMAP S.p.A. e servirà a garantire l’efficienza e la sicurezza delle infrastrutture cittadine.

La seduta ha visto il via libera ai documenti progettuali predisposti dall’architetto Vittoriano Gebbia, nominato Responsabile Unico del Progetto.

Il quadro economico prevede un importo lavori di 50 mila euro, a cui si aggiungono 2.500 euro per oneri di sicurezza e 13 mila euro di somme a disposizione dell’amministrazione, tra cui IVA, oneri di discarica e contributo ANAC.

L’accordo quadro, come previsto dal Codice dei contratti pubblici, sarà stipulato con un solo operatore economico. L’amministrazione si riserva però la possibilità di valutare di volta in volta i successivi affidamenti, in base alle disponibilità finanziarie e alle necessità del servizio.

Un intervento importante per la città che consentirà di affrontare con maggiore tempestività eventuali criticità sulle reti idriche e fognarie, garantendo un servizio più efficiente ai cittadini.

La delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva, permettendo così l’avvio delle procedure per l’individuazione del contraente e la successiva realizzazione degli interventi già entro l’anno.