Le Vibrazioni fanno il pienone a Grisì

Grande successo per la festa del Sacro Cuore di Gesù nell"a frazione

MONREALE, 20 agosto – Si è conclusa con un trionfo di pubblico l'edizione 2025 della Festa del Sacro Cuore di Gesù, patrono di Grisì.

A calare il sipario su un ricco calendario di eventi è stato il seguitissimo concerto de Le Vibrazioni, che ha animato la frazione di Monreale.

“L'ottima riuscita della manifestazione – si legge in una nota del Comune – è il risultato del grande lavoro organizzativo e logistico portato avanti dal Comitato Festeggiamenti, guidato dalla vicepresidente del Consiglio Comunale Antonella Giuliano e composto da Giovanna Di Maggio, Elisabetta Candela, Elisa Candela, Andrea Di Noto, Vincenzo Mannino, EnzaMaria Bono e Rosario Badalamenti. L'iniziativa ha visto la preziosa collaborazione dell'associazione Grisì da Vivere e il patrocinio del Comune di Monreale. La cittadinanza ha partecipato attivamente, contribuendo in modo significativo alle spese per l'organizzazione della festa".

Presenti all'evento il sindaco Alberto Arcidiacono, il vice Riccardo Oddo e l'assessore ai servizi ambientali Giulio Mannino, che hanno espresso la loro piena soddisfazione per il successo degli spettacoli.

La Festa del Sacro Cuore di Gesù si conferma ogni anno un appuntamento di grande importanza per Grisì. Grazie al sostegno economico di residenti e aziende locali, la comunità riesce a organizzare manifestazioni che rappresentano una boccata d'ossigeno e un volano per l'economia locale, oltre a uno strumento efficace per valorizzare il nome e la storia di questa piccola ma vivace frazione.