Si è spento Totuccio Scebba, storico commerciante di frattaglie a Monreale

Nel suo passato anche una lunga presenza nel calcio dilettantistico locale. Aveva 90 anni

MONREALE, 20 agosto – Si è spento oggi, all’età di 90 anni, Totuccio Scebba, storico commerciante di frattaglie ed ex grande giocatore dilettantistico del panorama calcistico monrealese.

Le sue condizioni di salute, soprattutto a causa dell’età avanzata, sono peggiorate in poco tempo, fino al decesso odierno.

Totuccio Scebba era un personaggio universalmente noto ed apprezzato a Monreale, per via della sua storica attività di vendita di “quarume” e “sangunazzu”, che aveva aperto nel quartiere Carmine, nei pressi dell’ex mattatoio comunale, per poi spostarsi nei pressi della piazzetta Vaglica. Appassionato collezionista di giornali e fotografie, amava raccogliere pure enciclopedie.

Nei suoi trascorsi, però c’è un illustre passato di calciatore, considerato che ha giocato per anni da attaccante, venendo considerato una delle migliori espressioni del calcio dilettantistico locale, avendo disputato tantissime partite dell’epoca pionieristica del football monrealese.

La sua è stata una vita dedicata alla famiglia e al lavoro. A piangerlo, a parte tutta la comunità monrealese, che lo ricorda con grande affetto, saranno soprattutto i suoi familiari. Totuccio Scebba lascia la moglie Veronica, quattro figli: Giuseppe, Mario, Milena e Dario e quattro nipoti: Lorena, Toti, Veronica e Matteo.

I funerali si terranno saranno venerdì 22 agosto, alle 10,30 nella chiesa di San Giuseppe in piazzetta Vaglica a Monreale.

Alla famiglia Scebba le condoglianze più sentite da tutto lo staff di MonrealeNews.