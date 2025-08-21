San Martino, albero cade per lo scirocco: interviene la Protezione Civile

Alcune persone erano rimaste “prigioniere” senza poter passare a causa della presenza della conifera crollata

MONREALE, 21 agosto – Il forte vento di stanotte ha creato momenti di apprensione in via SM 4, a San Martino delle Scale, dove un albero di grandi dimensioni è improvvisamente crollato sulla strada, bloccando il transito e intrappolando alcune persone, che non potevano spostarsi a causa della posizione della conifera.

L’albero era bruciato da un precedente incendio, ma a dargli il “colpo di grazia” è stato il vento di scirocco che a partire dalla serata di ieri ha imperversato nel territorio.

Sul posto è immediatamente intervenuta la Protezione Civile comunale, affiancata da Benedetto Cusimoano, che da, volontario, ha collaborato nelle operazioni di taglio e rimozione del tronco. Le squadre hanno lavorato rapidamente per ripristinare la viabilità e garantire la sicurezza dei cittadini.

Le persone rimaste bloccate sono state tutte “liberate”, senza conseguenze gravi, grazie al coordinamento delle operazioni da parte del Comandante della Polizia Municipale, Luigi Marulli, che ha diretto le attività di emergenza fino alla completa messa in sicurezza dell’area.

L’episodio ha destato grande apprensione tra i residenti, ma l’intervento tempestivo dei soccorritori ha permesso di ridurre al minimo i disagi.