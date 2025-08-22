Monreale, motociclista perde il controllo e danneggia la teca della testa di moro in piazza Vittorio Veneto

Solo lievi ferite per il giovane centauro. L’opera del maestro Giuliano sarà presto ricollocata
MONREALE, 22 agosto – Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi, poco dopo le 18, in piazza Vittorio Veneto.
Un motociclista, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del proprio mezzo andando a urtare contro la teca di protezione che custodisce la celebre testa di moro realizzata dal maestro Nicolò Giuliano.
Nell’impatto la teca si è infranta, mentre l’opera è rimasta illesa. Il motociclista, invece, ha riportato soltanto un graffio ed alcune escoriazioni all’avambraccio, senza gravi conseguenze.
Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi. L’opera è stata immediatamente messa in sicurezza e sarà ricollocata in piazza subito dopo la riparazione della teca danneggiata.
