Parcheggio Torres, aperta e ripulita la nuova scala

Permetterà il collegamento tra il parcheggio Torres e il centro storico, risalendo in via Civiletti

MONREALE, 23 agosto – L’Amministrazione Comunale di Monreale desidera informare i cittadini che, in vista dell’imminente avvio dei lavori per la realizzazione dell’impianto di risalita, è stata avviata un’operazione di apertura e pulizia straordinaria della scala che collega il parcheggio Torres al centro storico -Via Civiletti.

L’intervento rientra in un più ampio progetto di riqualificazione urbana, finalizzato a migliorare l’accessibilità, la fruibilità e l’accoglienza nei confronti di residenti e visitatori, con l’obiettivo di rendere la città sempre più accogliente e attrattiva. Nell’area interessata è attivo un sistema di videosorveglianza, volto a garantire la sicurezza dei luoghi e il rispetto delle norme sul decoro urbano.

Data la posizione strategica della scala, spesso utilizzata come primo punto di arrivo dai turisti, l'amministrazione si affida al senso civico e al rispetto dei concittadini affinché si mantenga sempre pulita e ordinata. Il contributo di ciascuno sarà prezioso per migliorare l’immagine del territorio e favorire un’accoglienza degna del patrimonio storico e culturale di Monreale.