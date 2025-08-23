Acqua: lunedì torna l'erogazione idrica a Monte Caputo

La conferma arriva dal responsabile del servizio idrico, Vittoriano Gebbia

MONREALE, 23 agosto — Il Comune di Monreale annuncia che lunedì 25 agosto l'erogazione idrica per gli utenti della zona di Monte Caputo riprenderà regolarmente.

La notizia, confermata dal Responsabile del servizio idrico, Vittoriano Gebbia, garantisce il ripristino del servizio essenziale per tutte le utenze interessate. L'intervento di ripristino e la gestione del servizio saranno curati direttamente dal personale del Comune, che ha lavorato per risolvere le problematiche che avevano interrotto la fornitura.

I cittadini sono invitati a prendere nota della data per organizzarsi di conseguenza in vista della normalizzazione del servizio.