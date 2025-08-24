Amarcord: quando a Monreale si andava in filobus

Il servizio, gestito dalla SAST e poi dall’AMAT, è stato attivo sino al 1966

MONREALE, 23 agosto – Chi ha ormai una “certa età” avrà senz’altro memoria dell’epoca in cui il collegamento fra Palermo e Monreale era assicurato da un servizio filoviario.

Attivato dopo il secondo conflitto mondiale, è rimasto in funzione per circa un ventennio; nei giorni feriali la linea identificata dal numero 9, con capolinea nella centrale via Cavour, era diretta e non contemplava quindi fermate intermedie lungo la tratta urbana sino alla borgata della Rocca, servita dalla linea 8, che veniva sospesa nelle giornate festive.

L’azienda che si occupava della gestione della filovia era la SAST (Società Anonima Siciliana Trasporti), che nel settembre del 1964 insieme alla ditta Restivo e alla SAIA venne assorbita dall’AMAT, appena costituita, con l’acquisizione sia del parco mezzi che del personale; la continuità dell’attività filoviaria venne assicurata dall’azienda municipalizzata fino al 1966.

Il veicolo immortalato nell’immagine fotografica, risalente con ogni probabilità al 1959, è un Fiat 672-F a tre assi, la cui carrozzeria era stata realizzata nello stabilimento torinese della Casaro, fondata nel 1921 e in seguito acquisita dalla Viberti; questo filobus, con guida a destra, aveva una lunghezza dodici metri ed era spinto da un sistema di propulsione elettrica prodotto dalla CGE di Milano.

Si verificava non di rado che, soprattutto nella percorrenza delle curve, le due aste di captazione poste sul tetto della vettura si sganciavano dalla linea aerea: la conseguenza di questo inconveniente era che il mezzo perdeva l’alimentazione elettrica e ovviamente si bloccava. Fra le lamentele più o meno sommesse dei passeggeri, spettava all’autista e al bigliettaio provvedere con pazienza e accortezza al corretto riposizionamento delle aste sotto il bifilare, utilizzando un lungo bastone idoneamente isolato.