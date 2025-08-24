San Martino delle Scale, è allarme per le mucche allo stato brado

Entrano nelle proprietà private e devastano le colture

MONREALE, 24 agosto – San Martino delle Scale vive momenti di forte preoccupazione a causa della presenza di mucche allo stato brado che, soprattutto nelle ore notturne, vagano lungo le strade e nei terreni agricoli della zona.

I residenti, sempre più allarmati, raccontano di vere e proprie “visite” indesiderate: gli animali invadono le proprietà private, devastano coltivazioni e creano seri rischi per la viabilità. Una situazione più volte segnalata anche da Monreale News, ma ancora senza risposte concrete.

Il pericolo non riguarda solo le colture e i terreni: più volte, di notte, automobilisti si sono ritrovati improvvisamente le mucche davanti alle proprie auto, con il rischio concreto di gravi incidenti. Un impatto, oltre a causare danni ingenti ai veicoli, metterebbe a rischio la vita degli animali e soprattutto la sicurezza di chi viaggia su quelle strade poco illuminate.

Resta da chiarire a chi spetti la competenza per affrontare il problema: se al Comune, alla Città Metropolitana o ad altri enti, o dei privati che non custodiscono i bovini. Nel frattempo, cresce la tensione: qualcuno minaccia persino di farsi giustizia da solo, arrivando ad abbattere gli animali pur di non subire ulteriori danni.