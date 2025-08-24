Skip to main content
Task force contro l’inciviltà a Monreale: oltre 20 multe ai motorini

Cronaca varia

In arrivo anche il carro attrezzi

MONREALE, 24 agosto – A Monreale scatta una vera e propria stretta contro l’uso scorretto dei motorini. 

La polizia municipale, con una task force dedicata, ha intensificato i controlli sul territorio, elevando già oltre 20 multe nei confronti dei trasgressori.
L’assessore alla Polizia Municipale, Giuseppe Di Verde, ha annunciato che l’azione non si fermerà qui: nei prossimi giorni i controlli verranno ulteriormente rafforzati e sarà introdotto anche l’intervento del carro attrezzi per il sequestro dei mezzi, quando necessario.

«La linea sarà quella della tolleranza zero – ha sottolineato Di Verde – per contrastare i comportamenti incivili e garantire sicurezza e rispetto delle regole a beneficio di tutti i cittadini».
L’obiettivo dell’amministrazione è infatti quello di riportare ordine sulle strade, tutelando la vivibilità e la sicurezza di pedoni e automobilisti.

 

