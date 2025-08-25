Drone sventa il quarto incendio doloso nella zona di Miccini

Il sindaco Arcidiacono: "Tecnologia e velocità per la tutela del nostro ambiente"

MONREALE, 25 agosto – Un drone della Protezione Civile comunale ha effettuato una ripresa aerea spettacolare e tempestiva, sventando il quarto tentativo di incendio nella zona di Miccini.

Il drone, operando come un vero e proprio "angelo custode" dei boschi, ha individuato il fumo in tempo reale e ha subito trasmesso le immagini alle squadre a terra. Queste immagini, ora al vaglio delle indagini, della Polizia Municipale del Comune di Monreale mostrano l'incredibile efficacia del mezzo: l'intervento immediato ha permesso di circoscrivere le fiamme, impedendo un disastro ambientale che, senza l'ausilio del drone, sarebbe stato quasi inevitabile.

L'assessore alla Protezione Civile, Giuseppe Di Verde, ha commentato con orgoglio: "La lungimiranza del sindaco Alberto Arcidiacono, che ha voluto fortemente questi strumenti, sta dando i suoi frutti. I droni non solo monitorano, ma agiscono con una velocità che cambia le sorti di un'emergenza. Questa ripresa dal drone è la prova visiva del loro valore inestimabile."

Il comando della polizia municipale sta attualmente analizzando i video per risalire ai responsabili di questo ennesimo atto doloso. L'amministrazione comunale continua a ribadire l'impegno nella protezione del territorio e invita la cittadinanza a segnalare qualsiasi attività sospetta. La collaborazione di tutti, insieme alla tecnologia, è la nostra arma più potente contro chi vuole distruggere il nostro patrimonio naturale.