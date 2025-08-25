Cineteatro Imperia: nuove tariffe, più spazio alle scuole e alle associazioni

La giunta municipale approva una nuova delibera

MONREALE, 25 agosto – L’Amministrazione comunale ha approvato la delibera relativa alle tariffe per l’utilizzo del Cineteatro Imperia per la stagione 2025/2026, introducendo importanti novità rispetto agli anni precedenti.

Il provvedimento, oltre a confermare il ruolo centrale del Cineteatro come luogo di cultura, spettacolo e aggregazione, riconosce un’attenzione particolare al mondo scolastico e al tessuto associativo del territorio.

Per la prima volta, infatti, in aggiunta agli spettacoli che verranno inseriti nella programmazione comunale dedicata alle scuole, ogni istituto scolastico del comprensorio monrealese avrà diritto all’utilizzo gratuito della struttura per un evento all’anno, comprensivo di tutti i servizi necessari. Si tratta di un segnale concreto di sostegno al mondo della formazione, affinché i giovani possano vivere il teatro non solo come spettatori, ma anche come protagonisti.

Grande attenzione è stata riservata anche alle associazioni teatrali, musicali e culturali monrealesi, con tariffe agevolate per l’uso della sala prove e un nuovo meccanismo di ripartizione degli incassi per gli spettacoli a pagamento. In particolare, per le associazioni locali è prevista una divisione al 50% dell’incasso con il Comune, che a sua volta garantirà l’utilizzo della struttura e i principali servizi tecnici e organizzativi. Una formula che permette di ridurre i costi a carico delle realtà associative, favorendo al tempo stesso la sostenibilità della gestione.

“Questa delibera – dichiarano l’Assessore alla Cultura Fabrizio Lo Verso e l'Assessore allo Spettacolo Salvo Giangreco – rappresenta un passo avanti nella gestione del Cineteatro Imperia. Abbiamo scelto di dare più spazio alle scuole e alle associazioni locali, convinti che il teatro debba essere una casa aperta ai cittadini, alle nuove generazioni e a chi, con passione, anima la vita culturale di Monreale. È un investimento in comunità, partecipazione e crescita culturale condivisa.”

L’Amministrazione ribadisce inoltre la possibilità di applicare tariffe ridotte del 50% per eventi patrocinati dal Comune per comprovate finalità sociali o culturali, confermando la volontà di rendere il Cineteatro Imperia uno spazio sempre più inclusivo e accessibile.