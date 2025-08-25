Skip to main content
(foto archivio MonrealeNews)

Si è spenta oggi Gina Cimino, storica segretaria della scuola “Pietro Novelli”

· Enzo Ganci · Cronaca varia

È stata una figura di primo piano del mondo della scuola monrealese. Aveva 102 anni

MONREALE, 25 agosto – Si è spenta oggi, all’età di 102 anni, Gina Cimino (nella foto), storica segretaria della scuola “Pietro Novelli” di Monreale.

Originaria di Roccamena, ma trasferitasi giovanissima con la famiglia a Monreale, ha legato in maniera indissolubile la sua vita professionale e personale alla comunità cittadina.
Per circa quattro decenni ha ricoperto il ruolo di direttrice dei servizi generali e amministrativi dell’istituto, distinguendosi per rigore, competenza e autorevolezza. Grazie a una conoscenza profonda della legislazione scolastica, è stata per dirigenti e docenti un punto di riferimento sicuro, capace di fornire orientamento, consigli preziosi e sostegno in momenti cruciali della loro carriera.

Dotata di grande intelligenza e meticolosità, Gina Cimino ha sempre affrontato con determinazione anche i compiti più complessi, coordinando con autonomia e senso del dovere le risorse umane a lei affidate. Stimata da tutti, e talvolta persino temuta per la sua inflessibile precisione, ha lasciato un segno indelebile nel mondo della scuola monrealese.

Collocata a riposo nel 1989, ha continuato a coltivare la passione per lo studio e per i temi educativi, condividendoli con la sorella Maria Drago e con le nipoti Mariella Cimino e Sara Cacioppo. Attenta osservatrice delle vicende politiche e sociali, amava analizzarle e discuterle con il fratello Salvino, i cognati Mimmo Drago e Franco Zanna e i nipoti Gianfranco Zanna e Ignazio Davì.
Con la sua scomparsa, Monreale perde una figura di grande spessore umano e professionale, che ha contribuito in modo significativo alla crescita della comunità scolastica e culturale della città.

Alla famiglia Cimino le condglianze più sentite da tutto lo staff di MonrealeNews.

