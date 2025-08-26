Lotta all’uso selvaggio dei motorini elettrici: già sequestrati i primi mezzi grazie alla task force Carabinieri-Polizia Municipale

Il problema ha già raggiunto livelli notevoli di preoccupazione sociale

MONREALE, 26 agosto – A Monreale, la collaborazione tra carabinieri e Polizia Municipale sta dando i primi frutti nella lotta contro l'inciviltà stradale.

Il problema degli scooter elettrici, ufficialmente delle biciclette, perchè immatricolati come tali, è ormai di rilevanza notevole e l’allarme sociale, tanto nella vita reale, quanto sui social, ha già abbondantemente superato i livelli di guardia. Proprio per questo motivo una task force congiunta ha intensificato i controlli, concentrandosi proprio sull'uso scorretto dei motorini che, in diverse occasioni, avevano messo a rischio la sicurezza dei pedoni e la circolazione.

L'operazione, nata per contrastare comportamenti pericolosi come il transito contromano, ha portato all'emissione di oltre 20 multe e, in seguito, ai primi sequestri di veicoli.

L’assessore alla polizia municipale Giuseppe Di Verde si è congratulato con le forze dell'ordine per l'efficacia delle azioni, sottolineando l'importanza di tale sinergia per garantire il rispetto delle regole e la sicurezza di tutti i cittadini.

“Questi primi risultati – si legge in una nota del Comune – dimostrano l'impegno delle autorità locali nel ripristinare l'ordine e la sicurezza sulle strade di Monreale”.