Sicily Music Academy, riaperte le iscrizioni per l’anno accademico 2025/2026

Nuovi corsi, tra cui canto lirico e musica elettronica. Due sedi a Monreale e Misilmeri

MONREALE, 26 agosto – La Sicily Music Academy, realtà musicale ormai consolidata con sedi a Monreale e Misilmeri, annuncia la riapertura delle iscrizioni per l’anno accademico 2025/2026.

L’accademia si conferma tra le scuole di musica più dinamiche e innovative della Sicilia, offrendo un’ampia gamma di corsi pensati per chi desidera intraprendere o approfondire lo studio di uno strumento o del canto.

L’offerta formativa è variegata e spazia dal repertorio classico alle sonorità moderne. Tra i corsi proposti figurano canto moderno (jazz, rock e pop), violino, violoncello, contrabbasso, pianoforte e tastiere, chitarra, basso elettrico, batteria, sax e clarinetto. A questi si aggiungono percorsi dedicati alla produzione musicale con DAW Logic Pro, un corso per DJ e musica elettronica, nonché lezioni di teoria musicale e solfeggio. Grande novità di quest’anno è l’introduzione del canto lirico, che arricchisce ulteriormente l’offerta didattica.

Non mancano inoltre programmi di preparazione ai Conservatori e ai Licei Musicali, così come specifici percorsi finalizzati alla partecipazione a talent televisivi, realizzati in collaborazione con talent scout di Mediaset e Rai.

«Ogni anno rinnoviamo con entusiasmo il nostro impegno nel dare spazio ai talenti – spiega il direttore dell’Accademia, Davide Cutrona – offrendo non solo una formazione musicale di qualità, ma anche vere opportunità artistiche. Quest’anno arricchiamo la nostra proposta con il canto lirico e corsi innovativi dedicati alla produzione musicale e alla musica elettronica, perché crediamo in una didattica capace di unire tradizione e modernità».

Le giornate dedicate alle iscrizioni si terranno domani (27 agosto) a Monreale, in Salita San Cristofaro 7 e giovedì 28 agosto a Misilmeri, in Corso Vittorio Emanuele 334. In entrambe le sedi sarà possibile incontrare lo staff e ricevere tutte le informazioni necessarie, dalle 16 alle 19:30. Le lezioni riprenderanno ufficialmente dal 1° settembre. Per i nuovi iscritti è prevista inoltre una lezione di prova gratuita. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 329 3715380 (anche WhatsApp) o consultare il sito ufficiale www.sicilymusicacademy.it