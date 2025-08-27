Caldo, domani temperature in rialzo

A Palermo prevista una massina di 37 gradi

PALERMO, 27 agosto – La Protezione Civile regionale ha diffuso oggi l’avviso n.186, valido a partire dalla mezzanotte e per le successive 24 ore, che segnala condizioni di attenzione per il capoluogo siciliano.

Per Palermo è prevista una temperatura massima percepita di 37 gradi centigradi. Sul fronte sanitario, il bollettino indica un livello 1 (colore giallo) di rischio per ondate di calore, che corrisponde alla soglia di preallerta: ciò significa che non sono attese conseguenze gravi per la popolazione generale, ma è comunque consigliata prudenza, soprattutto per bambini, anziani e soggetti fragili.

Accanto al caldo, resta alta anche l’attenzione sul fronte ambientale: il rischio di incendi boschivi e di interfaccia è stato infatti fissato a livello di allerta arancione, che segnala una pericolosità medio-alta.

Le autorità raccomandano di adottare comportamenti responsabili per ridurre i rischi, come evitare di accendere fuochi, non abbandonare rifiuti o mozziconi nei terreni e prestare attenzione durante le attività all’aperto.