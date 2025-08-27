Monreale, il Comune approva la modifica alla convenzione con il Centro per l’Impiego

Il provvedimento renderà possibili assunzioni mirate

MONREALE, 27 agosto – Il Comune di Monreale compie un nuovo passo nella gestione ordinaria del personale, dopo anni segnati dal dissesto finanziario.

La Giunta municipale ha infatti approvato la modifica alla convenzione con l’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro – Servizio XII Centro per l’Impiego di Palermo e Monreale – per l’attuazione del programma di assunzioni mirate previsto dalla legge 68/1999.

La norma disciplina il diritto al lavoro delle persone con disabilità e delle cosiddette “categorie protette”, prevedendo per gli enti pubblici specifici obblighi assunzionali. In passato, il Comune era stato più volte diffidato ad adempiere, ma oggi – grazie al ritorno a una gestione finanziaria stabile – è stato possibile avviare nuove procedure di reclutamento.

Per l’annualità 2025, l’amministrazione comunale ha espresso la volontà di assumere un’unità con il profilo di operatore specializzato necroforo – Area degli operatori esperti, individuata attraverso l’elenco predisposto dal Centro per l’Impiego. Inoltre, per garantire la massima partecipazione alle procedure, è stato stabilito di ampliare il numero dei candidati convocati, portandolo a 15 volte i posti disponibili.

La delibera affida al sindaco il compito di sottoscrivere la nuova convenzione e agli uffici comunali quello di predisporre gli atti gestionali necessari.

Si tratta di un provvedimento che segna un cambio di passo importante, sia sul fronte del rispetto degli obblighi normativi, sia in termini di inclusione sociale e opportunità di lavoro per i cittadini appartenenti alle categorie tutelate dalla legge.