“Nel Segno di Guglielmo”, al via la macchina organizzativa della storica manifestazione

La 14ª edizione si terrà dal 24 al 26 ottobre

MONREALE, 28 agosto – Il Comune di Monreale, con deliberazione di Giunta approvata ieri, ha avviato ufficialmente il procedimento per l’organizzazione della manifestazione “Nel Segno di Guglielmo 2025”, che si terrà dal 24 al 26 ottobre.

L’evento, giunto alla sua 14ª edizione, rappresenta uno dei momenti più significativi della programmazione culturale della città e trae ispirazione dal periodo del regno di Guglielmo II d’Altavilla, detto “il Buono”, a cui si deve la costruzione del celebre Complesso Monumentale – Basilica, Chiostro e Palazzo Reale – oggi patrimonio mondiale dell’UNESCO.

La manifestazione ha come obiettivo non solo la valorizzazione della memoria storica e del patrimonio artistico di Monreale, ma anche la promozione turistica del territorio, inserito nel prestigioso percorso arabo-normanno riconosciuto dall’UNESCO.

“Con questa edizione – dichiara l’assessore ai Beni e alle Attività Culturali, Fabrizio Lo Verso – vogliamo rafforzare la partecipazione collettiva e stimolare la creatività della comunità locale, attraverso iniziative che spaziano dalla musica al teatro, dalla danza alle arti figurative. Ripartiremo da dove c'eravamo lasciati, con la 13esima edizione del 2023. Intendiamo far tesoro dell'ultima manifestazione per migliorarla ulteriormente".

L’organizzazione della rievocazione medievale sarà realizzata tramite un percorso di co-progettazione, che vedrà la collaborazione di enti, associazioni culturali, artisti e operatori locali e regionali. Nei prossimi giorni sarà pubblicato un avviso pubblico per la raccolta di proposte progettuali, così da costruire insieme un programma ricco e partecipato.

La manifestazione sarà finanziata attraverso le risorse della legge regionale n. 1/2025 – Legge di stabilità regionale 2025-2027, destinate al Comune di Monreale per la valorizzazione turistica e culturale del patrimonio UNESCO.