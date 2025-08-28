Richiesta di manodopera forestale, domani a Monreale l’avviamento in presenza

L’impiego degli operai è previsto per 51 giornate lavorative

MONREALE, 28 agosto – Il Centro per l’impiego di Monreale procederà domattina all’emissione dell’elenco di disponibilità degli operai forestali delle graduatorie distrettuali, per un periodo di 51 giornate lavorative, con possibilità di proroga.

L’impiego è previsto su sei giorni a settimana, mentre la qualifica richiesta è quella di bracciante agricolo. L’avviamento dei soggetti che appartengono ai contingenti di garanzia occupazionale avverrà a partire dalle 9, in presenza; coloro che per valide motivazioni non avessero la possibilità di recarsi personalmente all’ufficio regionale di via Venero dovranno darne tempestiva comunicazione tramite posta elettronica.

I destinatari dell’avviamento potranno essere sottoposti a visita medica, fermo restando che, ai fini dell’ammissione in servizio, i lavoratori dovranno presentare la certificazione, in corso di validità, attestante l’avvenuta vaccinazione antitetanica.

Nei giorni scorsi, intanto, la giunta regionale ha autorizzato il reclutamento a tempo indeterminato di 255 agenti del Corpo forestale, scorrendo la graduatoria della procedura concorsuale del 2021, avviata utilizzando le risorse previste dal piano assunzionale 2025-2027.

Nei mesi a venire, quindi, nell’organico forestale saranno inseriti i 46 iniziali vincitori del concorso a cui si aggiungono 208 nuove assunzioni, che includono 20 unità attualmente in comando e 188 derivanti per l’appunto dallo scorrimento della graduatoria; un ulteriore lavoratore sarà immesso in ruolo ottemperando a una sentenza emessa dal tribunale di Termini Imerese a seguito di un contenzioso. Infine, è previsto che nel corso del prossimo anno potranno entrare in servizio altri 114 idonei.