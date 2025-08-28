Bovini allo stato brado lungo le strade: un tavolo tecnico per risolvere il problema

L’assessore Di Verde: “Un piano operativo per restituire serenità”

MONREALE, 28 agosto – Sarà dibattuta in un tavolo tecnico la annosa questione dei bovini che da tempo vagano pericolosamente lungo le strade del territorio di Monreale.

L’incontro, richiesto dall’assessore alla Protezione civile Giuseppe Di Verde e accolto dalla Prefettura di Palermo e dal Comando del Corpo Forestale, si terrà nei prossimi giorni presso il palazzo comunale.

Le segnalazioni dei cittadini si moltiplicano: gli animali, lasciati liberi e senza controllo, come più volte riportato anche dalla nostra testata, non solo danneggiano proprietà private, giardini e colture, ma rappresentano anche un serio rischio per la sicurezza stradale. Più volte, infatti, sono stati avvistati lungo le principali arterie, con pericolo per automobilisti e residenti. Il pericolo aumenta nelle ore notturne, quando, complice la scarsa illuminazione delle strade extraurbane, in più di una circostanza si è sfiorato l’impatto.

Di Verde, nelle note inviate agli enti competenti, ha ribadito la necessità di un intervento immediato, richiamando l’attenzione sia sulla tutela dei cittadini sia sul benessere degli stessi animali.

Obiettivo del tavolo tecnico sarà quello di coordinare gli sforzi istituzionali e programmare azioni concrete per risolvere in modo definitivo la problematica. «Confidiamo nella massima collaborazione di tutti gli enti coinvolti – ha dichiarato l’assessore – affinché si possa giungere rapidamente a un piano operativo che riporti sicurezza e serenità alla comunità».