Tante bare a deposito al cimitero di Monreale, Caputo: “E il progetto di ampliamento?”

“Sarebbe servito un campo di inumazione”

MONREALE, 28 agosto – "Un proverbio cinese affermava che il grado di civiltà di una comunità si vede dalla cura dei defunti. Se dovessimo mutuare tale adagio orientale certamente saremmo tacciati di un alto grado di inciviltà".

Ad affermarlo è Salvino Caputo ex sindaco della città e vicesegretario regionale dell' Udc in merito alle condizioni del cimitero monumentale di Monreale. “Sembra infatti – aggiunge – che a deposito risultano in attesa di essere tumulati, e da parecchio tempo, oltre 90 bare ed alcune in precarie condizioni e tali da ingenerare pericoli per la salute pubblica. E nonostante vari e continui solleciti da parte dei familiari, nessuna soluzione è stata trovata.

Mi chiedo che fine ha fatto - prosegue Caputo - il progetto dell'ampliamento del cimitero e dopo roboanti dichiarazioni è sceso il silenzio. Poi con il solito clamore mediatico di era parlato di costruire una piscina olimpionica utilizzando un terreno confiscato al boss Agrigento e con il ricorso ad un mutuo. Poi il classico silenzio. Adesso si apprende che la medesima area sarebbe stata assegnata alla locale Protezione civile. Pur riconoscendo l'alto valore della Protezione civile - precisa Caputo - il terreno poteva essere destinato con i dovuti accorgimenti tecnici a campi di inumazione per liberare loculi. Ma evidentemente l’amministrazione comunale è troppo impegnata tra feste e Savoia per dedicarsi ai veri problemi della nostra città”.