Grisì, nuova vita per l’ex baraccopoli: approvata la variante ai lavori di riqualificazione

Conclusione dei lavori prevista per il 26 ottobre

MONREALE, 29 agosto – Un altro passo avanti verso la riqualificazione di Grisì. La Giunta comunale approva, infatti, la perizia di variante per i lavori di riqualificazione dell’area “ex baraccopoli”, un luogo che per decenni ha rappresentato una ferita aperta per la comunità e che oggi si prepara a cambiare volto.

Il progetto, avviato all’inizio del 2025 e affidato alla Palazzolo Costruzioni s.r.l., punta a trasformare un simbolo di degrado in uno spazio urbano moderno, sicuro e finalmente restituito ai cittadini. Nonostante le difficoltà incontrate in corso d’opera e alcune sospensioni dei lavori, l’investimento complessivo rimane confermato in 791.555 euro. Le modifiche approvate consentono infatti di adeguare il progetto alle nuove esigenze senza gravare sulle casse del Comune.

La variante comporta un prolungamento dei tempi: la conclusione, inizialmente prevista per fine settembre, slitta ora al 26 ottobre 2025, con ulteriori 60 giorni a disposizione per completare l’intervento. Un ritardo che, nelle intenzioni dell’amministrazione, servirà però a garantire un risultato migliore e più duraturo.

L’obiettivo, quindi, è di creare un’occasione di riscatto per Grisì e con questa riqualificazione si punta a ridare dignità a un’area che troppo a lungo è stata dimenticata”.

Per la frazione, l’intervento rappresenta molto più di un’opera pubblica: è il segnale di un’attenzione concreta verso i bisogni dei residenti, che da anni aspettano una svolta. Tra piantumazioni, nuovi spazi e una migliore fruibilità, l’ex baraccopoli si prepara a diventare un luogo vivo.

La delibera, approvata all’unanimità e dichiarata immediatamente esecutiva, apre dunque la strada alla fase conclusiva dei lavori. E a Grisì cresce l’attesa: dal simbolo dell’abbandono al cuore di una comunità che vuole tornare a vivere il proprio territorio.