Monreale, interventi di pulizia straordinaria delle caditoie per prevenire allagamenti

L’intervento sarà realizzato dalla ditta Ecolandia

MONREALE, 29 agosto – L’assessorato all’Igiene Urbana, guidato da Giulio Mannino, ha annunciato l’avvio di un’operazione di pulizia straordinaria di tutte le caditoie cittadine.

L’intervento, che sarà curato dalla ditta Ecolandia che si occupa della raccolta dei rifiuti, prenderà il via la prossima settimana e ha l’obiettivo di prevenire disagi e allagamenti in vista dell’arrivo delle piogge autunnali.

La manutenzione programmata delle caditoie è essenziale per garantire il corretto deflusso delle acque piovane, evitando così l’accumulo di detriti, foglie e altri materiali che potrebbero ostruire le griglie e le tubature.

"Con l'inizio della stagione autunnale – afferma l’assessore Mannino – , è nostro dovere agire in anticipo per minimizzare i rischi legati a forti precipitazioni. La pulizia di tutte le caditoie rappresenta un’azione preventiva fondamentale per la sicurezza e il benessere dei nostri cittadini". L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a collaborare, evitando di gettare rifiuti nelle caditoie e segnalando eventuali situazioni di criticità.