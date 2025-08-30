Zone blu: guasto ai parcometri, possibile pagare solo con le App

Le aree interessate sono quelle di piazza Fedele, piazza Basile e via Cappuccini
MONREALE, 30 agosto – Il Comune di Monreale informa la cittadinanza che, a causa di problemi tecnici, i parcometri ubicati in piazza Fedele, piazza Basile e via Cappuccini non sono temporaneamente funzionanti.
Per garantire comunque la possibilità di regolare la sosta, gli utenti potranno effettuare il pagamento attraverso le applicazioni per smartphone MyCicero ed EasyPark, scaricabili gratuitamente dagli store digitali. L’Amministrazione comunale si scusa per il momentaneo disagio e ringrazia i cittadini per la collaborazione.
