Monsignor Raffaele De Angelis nuovo vescovo eparchiale di Piana degli Albanesi

Lo ha nominato Papa Leone XIV: oggi l'annuncio ufficiale

ROMA, 30 agosto –Papa Leone XIV ha nominato nuovo vescovo eparchiale di Piana degli Albanesi di Sicilia, monsignor Raffaele De Angelis, del clero dell’Eparchia di Lungro degli Italo-Albanesi, finora parroco di San Giovanni Battista ad Acquaformosa.

Nato a Castrovillari il 24 ottobre 1979, ha compiuto gli studi filosofici e teologici presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma, conseguendo il dottorato in teologia morale. Ordinato presbitero nel 2006, ha svolto numerosi incarichi: vicerettore del seminario eparchiale di Cosenza, vicario parrocchiale della SS. Salvatore, economo e membro del consiglio eparchiale per gli affari economici, del consiglio presbiterale e di quello regionale, assistente unitario dell’Azione cattolica e referente per la tutela dei minori. È stato docente di teologia morale fondamentale presso l’Istituto superiore di scienze religiose di Cosenza e insegnante all’Istituto teologico “San Francesco di Paola” di Catanzaro. Dal 2010 è parroco di San Giovanni Battista ad Acquaformosa.

Arriva così il successore dell'ultimo eparca, Giorgio Demetrio Gallaro, chiamato a Roma dal 2020 come segretario della Congregazione delle Chiese orientali, a garantire la continuità della vita ordinaria erano stati chiamati in questi anni alcuni amministratori apostolici: da oggi inizia, dunque, una nuova vita per l'eparchia di Piana degli Albanesi sotto la guida di monsignor Raffaele De Angelis.