Guasto alla pompa del pozzo Renda, disagi alla distribuzione idrica in via Provinciale

I tecnici si sono già attivati per ripristinare la regolare erogazione
MONREALE, 31 agosto –Si informa la cittadinanza che, a causa di un malfunzionamento della pompa del pozzo Renda di Pioppo, potrebbero verificarsi dei disservizi e cali di pressione nella distribuzione idrica lungo via Provinciale.
L'ufficio acquedotto comunale si è già attivato per le necessarie riparazioni al fine di ripristinare il regolare servizio nel più breve tempo possibile.
“Ci scusiamo per i disagi – si legge in una nota diffusa dal responsabile del servizio idrico, Vittoriano Gebbia – e ringraziamo per la comprensione”.
