Il «sentiero degli austriaci» che porta al Castellaccio

MONREALE, 31 agosto – Posto sulla sommità del monte Caputo, l’antico castello di San Benedetto - che tutti chiamano “Castellaccio” - può essere raggiunto a piedi percorrendo due sentieri: quello “classico”, che sale dal versante di nord-ovest, e quello detto “degli austriaci”.

Realizzato con una serie di sbancamenti e terrazzamenti in pietra che salgono a zig-zag sulla montagna, questo secondo percorso presenta un dislivello in salita di 220 metri e ha una lunghezza di circa 1,3 chilometri; la sua curiosa e interessante storia non è da molti conosciuta e merita quindi di essere rievocata.

L’Italia aveva aderito nel 1882 alla “triplice alleanza”, stretta con la Germania e l’Impero austro-ungarico; nel 1915 il nostro Paese ruppe però questa intesa e si schierò al fianco di Inghilterra e Francia, dichiarando guerra all’Austria-Ungheria e, più in avanti, anche all’Impero ottomano, al Regno di Bulgaria e all’Impero tedesco.

Una delle prime azioni belliche intraprese dalle truppe italiane ebbe luogo lungo il corso del fiume Isonzo, in territorio friulano. Dal novembre del 1915 alcuni prigionieri austro-ungarici catturati durante questi scontri furono trasferiti in Sicilia; un gruppo di loro venne condotto a Monreale, dove arrivarono 38 ufficiali e 541 soldati semplici.

Secondo le direttive impartite dal ministero dell’agricoltura e dell’industria, ai prigionieri di guerra poteva essere imposto di realizzare opere di utilità pubblica; e così i militari austro-ungarici di stanza a Monreale furono impegnati nella faticosa costruzione di questo viottolo montano che conduce al Castellaccio. La narrazione storica spiega il motivo per cui questo sentiero viene chiamato “degli austriaci”.

Il percorso ha inizio dalla strada panoramica che sale da Monreale; pressappoco 250 metri prima di giungere a Portella San Martino sul lato destro vi è l’imbocco del sentiero, il cui fondo è pietroso e in parte sconnesso. Si percorre mediamente in una quarantina di minuti; durante il tragitto, che si snoda sul lato sud-est del monte Caputo, è possibile ammirare dall’alto l’abitato di Monreale e l’intera valle dell’Oreto.