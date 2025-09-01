Progettiamo insieme “Nel segno di Guglielmo”, il comune lancia un avviso pubblico

Ci sono 30 giorni di tempo dalla pubblicazione

MONREALE, 1 settembre – L'assessorato ai Beni e alle Attività Culturali del comune di Monreale annuncia l'avvio di un avviso pubblico per la co-progettazione della manifestazione "Nel Segno di Guglielmo", un evento che si terrà dal 24 al 26 ottobre e che mira a valorizzare il ricco patrimonio storico, artistico e culturale della città.

L'iniziativa ha lo scopo di celebrare la storia e le tradizioni monrealesi, mettendo in luce l’eredità del periodo normanno e la figura di Guglielmo II. L’obiettivo è quello di creare un programma di eventi artistici e culturali di alta qualità, capace di attrarre un pubblico vasto e promuovere Monreale a livello internazionale.

L'avviso rappresenta un'opportunità fondamentale per il territorio, coinvolgendo attivamente la comunità, le associazioni e le realtà culturali locali per costruire insieme un evento che non sia solo una celebrazione, ma un vero e proprio volano per la promozione turistica e culturale della città. La co-progettazione permetterà di raccogliere idee innovative e di integrare le diverse competenze del tessuto sociale.

La manifestazione "Nel Segno di Guglielmo" nasce con l'intento di rafforzare l'identità culturale e di far rivivere l’eredità storica di un periodo cruciale per Monreale. Tutti i soggetti interessati, dalle associazioni culturali alle istituzioni scolastiche, sono invitati a presentare le loro proposte. L'obiettivo è che questo evento sia il risultato di una sinergia tra amministrazione e cittadinanza, offrendo un programma vario e coinvolgente che coniughi tradizione e innovazione.

L'avviso è aperto a una vasta platea di partecipanti, tra cui associazioni culturali e sociali, enti pubblici e privati senza scopo di lucro, organizzazioni artistiche e istituzioni scolastiche. I progetti dovranno essere presentati entro le 12 del 30° giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso.

Per maggiori informazioni e per scaricare l'avviso completo, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Monreale all'indirizzo www.comune.monreale.pa.it o contattare l'Assessorato ai Beni e alle Attività Culturali.