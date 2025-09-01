Monreale, al via le operazioni di disinfestazione del territorio

Si parte mercoledì 3 settembre dal centro abitato di Monreale
MONREALE, 1 settembre – Prenderanno il via mercoledì 3 settembre le operazioni straordinarie di pulizia e disinfestazione su tutto il territorio comunale.
Lo rende noto l’assessore all’Igiene Urbana Giulio Mannino, che ha definito un calendario degli interventi in collaborazione con gli uffici competenti. L'iniziativa, volta a garantire un maggiore decoro e salubrità delle aree pubbliche, toccherà diverse frazioni della città seguendo un preciso programma:
3 settembre Mercoledì: si partirà da Monreale
4 settembre Giovedì: l'intervento proseguirà a San Martino delle Scale
5 settembre Venerdì: le operazioni si sposteranno a Villaciambra
8 settembre Lunedì prossimo: sarà la volta di Pioppo
9 settembre Martedì: il calendario si concluderà a Grisì
Queste azioni mirano a migliorare le condizioni igieniche dell'ambiente urbano, contribuendo al benessere della comunità.
