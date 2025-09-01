Pioppo, nuova proroga per i lavori alla scuola dell’infanzia di via Polizzi

Il nuovo termine fissato è quello del 26 novembre

MONREALE, 1 settembre – Slitta ancora il termine per la conclusione dei lavori di ristrutturazione della scuola dell’infanzia di via Polizzi, nella frazione di Pioppo.

Con una nuova determinazione dirigenziale, firmata il 29 agosto scorso, il Comune di Monreale ha concesso all’impresa appaltatrice “Flooring dei Fratelli Messina s.r.l.” una proroga di ulteriori 90 giorni. La nuova scadenza per la consegna delle opere è fissata, pertanto, al 26 novembre prossimo.

L’intervento, finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha un valore complessivo di oltre 1,1 milioni di euro. Obiettivo del progetto è mettere in sicurezza e riqualificare l’edificio scolastico, garantendo spazi moderni e funzionali per i bambini e il personale educativo.

I lavori erano stati affidati alla ditta nel 2023, con un importo netto di circa 604 mila euro oltre IVA, dopo un ribasso del 20,3% in sede di gara. Già a maggio 2025 era stata concessa una proroga di tre mesi, con scadenza al 28 agosto. Tuttavia, l’impresa ha presentato una nuova istanza motivata per ottenere ulteriore tempo, richiesta che ha trovato parere favorevole da parte della direzione lavori e del Responsabile unico del procedimento.

Il provvedimento precisa che la proroga non comporterà oneri aggiuntivi per il bilancio comunale e che, al termine dei lavori, sarà il direttore dei lavori a certificare l’effettiva ultimazione dell’opera.

La ristrutturazione della scuola di Pioppo rientra tra gli interventi strategici del PNRR per l’edilizia scolastica, finanziati dal fondo nazionale “Asili nido e scuole dell’infanzia”. L’amministrazione comunale, con il supporto dei tecnici, punta così a restituire alla comunità una struttura sicura, efficiente e adeguata agli standard educativi attuali.