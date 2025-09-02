Skip to main content
(foto archivio MonrealeNews)

Monreale, patrocinio gratuito del comune al cortometraggio “Zitella”

· Cronaca varia

Viene girato in questi giorni nella sala San Benedetto del complesso monumentale

MONREALE, 2 settembre – C’è anche il patrocinio gratuito del Comune di Monreale nella realizzazione del cortometraggio “Zitella”, diretto dal regista Antonio Sanfilippo in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Palermo.

Le riprese sono in corso di svolgimento fino a domani all’interno della Sala San Benedetto del Complesso Monumentale Guglielmo II. Il progetto cinematografico, ambientato nella Sicilia degli anni Settanta, nasce con l’obiettivo di raccontare dinamiche sociali e culturali dell’epoca. L’amministrazione comunale, valutata la richiesta presentata nei giorni scorsi dallo stesso regista, ha ritenuto l’iniziativa meritevole di sostegno, concedendo l’utilizzo gratuito del logo comunale e il patrocinio istituzionale.

Come previsto dai criteri fissati dalla delibera comunale del 2022, la concessione del patrocinio non comporta alcun onere finanziario per l’ente, né la partecipazione a spese organizzative da parte del Comune. Il sindaco Alberto Arcidiacono ha approvato la proposta avanzata dall’Area Promozione Sociale e Territoriale, sottolineando la valenza culturale e promozionale dell’iniziativa per la città di Monreale.

