In Sicilia sono 35 le opere pubbliche incompiute: nessuna è a Monreale

Arcidiacono: «Proseguiremo nel virtuoso percorso intrapreso»

MONREALE, 3 settembre – Insieme alla Puglia, la Sicilia è la regione italiana che detiene il non invidiabile primato delle opere pubbliche rimaste incompiute.

A livello nazionale, con cadenza annuale viene effettuato il censimento delle infrastrutture non ultimate: la più recente rilevazione dà conto della situazione relativa al 2024, evidenziando che allo stato attuale nell’Isola sono ben 35 i cantieri “in coma”.

Tecnicamente si definisce “incompiuta” un’opera il cui termine contrattuale di ultimazione è scaduto senza essere completata per cause di difficile o non immediata soluzione, per ragioni che vanno dalla mancanza di fondi alla sopravvenienza di nuove norme, passando per il fallimento dell’impresa esecutrice; accade anche che il fermo derivi dal recesso o dalla risoluzione del contratto oppure dal venir meno dell’interesse dell’ente appaltante al completamento dei lavori.

Nell’ambito della provincia di Palermo, si registra la presenza di cantieri inattivi nei comuni di Alimena, Bompietro, Caltavuturo, Petralia Soprana e Polizzi Generosa; e nella “lista nera” si trova anche l’Istituto autonomo case popolari per l’intervento relativo al recupero di edilizia degradata nel quartiere Albergheria, finanziato con fondi ex-Gescal.

Ma soprattutto è rilevante il blocco dei lavori che interessano la diga di Piano del Campo, sul fiume Belice destro: un’opera pubblica avviata nel lontano 1987 che ha vissuto (e continua a vivere) complesse e tormentate vicissitudini e che, secondo le ultime stime del Consorzio di bonifica di Palermo, necessita di un investimento finanziario di quasi 60 milioni di euro.

«Nessuno dei lavori appaltati dal Comune di Monreale è inserito nell’elenco ufficiale delle opere incompiute - dichiara il sindaco Alberto Arcidiacono - e ciò sta a testimoniare, con dati di fatto, che negli anni in questo settore si è operato bene e responsabilmente. Il nostro impegno è di proseguire nel virtuoso percorso intrapreso, facendo in modo che tutti i lavori pubblici già iniziati o che sono in fase di avvio possano essere regolarmente e tempestivamente completati».