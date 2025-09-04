Ritorna per le famiglie bisognose la carta «Dedicata a te»: ecco come funziona

Il credito disponibile dovrà essere utilizzato entro il 28 febbraio 2026

MONREALE, 4 settembre – L’Inps ha definito le procedure per l’accesso alla carta «Dedicata a te», la misura di sostegno che prevede l’erogazione alle famiglie bisognose di un contributo di 500 euro.

Si tratta di un beneficio destinato ai nuclei familiari con Isee non superiore a 15.000 euro, finalizzato unicamente all’acquisto di generi alimentari di prima necessità: pasta, riso, carne, frutta, latte, uova, zucchero e così via; sono escluse in ogni caso le bevande alcoliche.

Non può accedere alla misura chi usufruisce di altre forme di aiuto o sostegno, come ad esempio l’assegno di inclusione; l’erogazione del contributo avviene attraverso un’apposita carta elettronica da ritirare presso uno degli uffici postali abilitati.

«Dedicata a te» può essere utilizzata come una normale prepagata nei negozi convenzionati con il circuito Mastercard; permette inoltre di fruire di sconti presso gli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa, il cui elenco è consultabile sul sito del ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Va considerato che per ottenere la card non occorre presentare alcuna istanza: sarà infatti direttamente l’Inps a fornire ai comuni entro l’11 settembre le liste dei soggetti in possesso dei prescritti requisiti; la selezione viene svolta sulla base dei criteri predefiniti, privilegiando a parità di condizioni le famiglie con Isee più basso.

Dopo questo passaggio, spetterà ai singoli comuni provvedere, entro trenta giorni, alla verifica e al consolidamento degli elenchi dei beneficiari: è ipotizzabile, quindi, che l’iter procedurale possa concludersi a fine ottobre.

È da tenere presente, infine, che il primo acquisto con la card dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre: in caso contrario si perderà il diritto al beneficio; il credito disponibile dovrà essere interamente utilizzato non oltre il 28 febbraio del prossimo anno.