Monreale, 79mila euro per il trasporto scolastico degli studenti con disabilità

La somma proviene dal Fondo di Solidarietà Comunale previsto dallo Stato

MONREALE, 5 settembre – Il Comune stanzia 79 mila euro per garantire il servizio di trasporto scolastico rivolto agli studenti con disabilità per l’anno scolastico 2025/2026.

La somma, proveniente dal Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) 2025, rientra tra le risorse aggiuntive previste dal decreto interministeriale del 18 dicembre 2024. Il provvedimento, firmato da diversi ministeri – tra cui Interno, Economia, Istruzione, Disabilità e Famiglia – stabilisce gli obiettivi di servizio e i criteri di riparto dei fondi destinati agli enti locali per favorire l’inclusione scolastica.

Il finanziamento, destinato a tutti i comuni italiani con particolare attenzione a Sicilia e Sardegna, è stato assegnato al Comune di Monreale per supportare l’attivazione del trasporto dedicato agli alunni con disabilità, servizio che negli anni scorsi aveva già rappresentato un importante sostegno per molte famiglie.

Il dirigente dell’Area III – Promozione sociale e territoriale, Pietroantonio Bevilacqua, ha firmato la determinazione dirigenziale che impegna formalmente le risorse a bilancio, in attesa dell’individuazione del gestore del servizio tramite gara pubblica.

«Garantire il diritto allo studio significa anche abbattere le barriere logistiche – fanno sapere dal Comune – e il servizio di trasporto scolastico per gli studenti con disabilità rappresenta un passo fondamentale in questa direzione».