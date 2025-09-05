Attività socio-educative dedicate ai minori, dal governo nazionale oltre 51mila euro per Monreale

Il provvedimento possibile grazie al sostegno del “Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori”

MONREALE, 5 settembre – Con una determinazione dirigenziale approvata il 4 settembre scorso, l’amministrazione comunale ha impegnato poco più di 51 mila euro per finanziare attività socio-educative rivolte ai minori.

Il provvedimento è stato adottato grazie al sostegno del “Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori”, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia.

Il contributo, parte di un finanziamento che su scala nazionale ammonta a 60 milioni di euro complessivi circa, sarà destinato a potenziare centri estivi e spazi educativi e ricreativi nel territorio comunale. Obiettivo: offrire occasioni di aggregazione, socializzazione e apprendimento, favorendo il benessere psicofisico dei ragazzi.

Per la gestione dei servizi, il Comune si avvarrà di operatori economici accreditati: sono nove le realtà selezionate attraverso procedura pubblica che potranno occuparsi delle attività.

«Investire nei bambini e nei ragazzi significa investire nella comunità di domani – sottolineano dagli uffici comunali –. Il potenziamento dei centri socio-educativi rappresenta un supporto fondamentale per le famiglie e un’occasione di crescita per i giovani». Il finanziamento resterà attivo per il periodo 1° giugno – 31 dicembre 2025 e consentirà di arricchire l’offerta socio-culturale del territorio con progetti inclusivi e qualificati.