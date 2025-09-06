Monreale, al via le domande per i servizi di assistenza agli alunni con disabilità

Possibile presentare istanza a partire da lunedì 8 settembre

MONREALE, 6 settembre – Il Comune di Monreale apre le porte a un nuovo anno scolastico all’insegna dell’inclusione.

L’assessore ai Servizi Sociali, Riccardo Oddo, ha annunciato l’avvio delle domande per usufruire del servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione e del servizio igienico-personale, destinati agli alunni con disabilità che frequentano le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

“L’avvio di questi servizi è fondamentale per le famiglie e per gli alunni che necessitano di supporto – ha dichiarato Oddo –. L’obiettivo è garantire strumenti concreti per favorire l’autonomia e l’inclusione, permettendo a tutti gli studenti di crescere e imparare in un ambiente scolastico partecipato e accogliente”.

Le famiglie interessate potranno presentare la propria richiesta a partire da lunedì 8 settembre 2025, compilando l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Pubblica Istruzione, in via Venero 117. Gli sportelli saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12.

Per ulteriori informazioni sono disponibili i contatti dell’ufficio:

• Telefono: 091 6564309

• Email: pubblicaistruzione@comune.monreale.pa.it